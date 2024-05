Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - quarta tappa | Milan batte Groves dopo una volata imperiale ad Andora

(Di martedì 7 maggio 2024) Jonathan(Lidl-Trek) conquista una favolosa vittoria sul traguardo die piazza la stoccata vincente nelladel. Ancora una volta un finale veramente splendido con l’attacco maestoso di Filippo Ganna sul Capo Mele, ripreso dal gruppo a soli 500 metri dalla fine quando l’impresa sembrava quasi fatta. Ma per un elemento del quartetto campione olimpico che vede svanire le proprie possibilità, un altro alza le braccia al cielouno sprint poderoso lanciato alla perfezione da Simone Consonni.. E il classe 2000 si lascia andare ad un pianto liberatorioil traguardo, facendo vedere quanto ci tenesse e quanto fosse importante per lui trovare questa vittoria....

