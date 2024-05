Vasco Rossi - assolto il figlio Davide | era accusato di lesioni e omissione di soccorso

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 0224 –in appello, ilprimogenito di. Il 38enne eradistradali edi siccorso per un incidente stradale accaduto a Roma, nella zona della Balduina. Era il 2016 e due ragazze rimasero ferite. Tre anni fa,fu condannato in primo grado a un anno e dieci mesi con le accuse didistradale. Cadute anche le accuse di favoreggiamento per l’amico che era a bordo con lui. La sentenza I giudici della Corte di Appello capitolina hannoe l'amico Simone Spadano,di favoreggiamento. Spadano, ...

