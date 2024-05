Uomini e Donne - Puntata Di Oggi | Ida Delusa Vuole Lasciare Il Trono!

(Di martedì 7 maggio 2024)di: Ida non si presenta in studio per via di ciò che è successo con Mario e Pierpaolo. Tina e Gianni attaccano Cusitore! Nellaquotidiana di, Mario è tornato protagonista. Rimangono i dubbi su di lui mentre Ida non si è presentata in studio. Spazio poi ad Asmaa e a Mario Verona.di: Ida assente, polemiche contro Mario! Lasi apre ripartendo dal caso di Ida e Mario. La tronista non è presente in studio e ha deciso diun videomessaggio per i suoi corteggiatori. In particolare Ida parla di Mario, dice che ha provato ad andare avanti ma dopo tutte queste segnalazioni è ...

Lungi da me difendere quei carciofi che siedono nel parterre maschile di Uomini e Donne , sia ben Chia ro. Ma oggi che figura PESSIMA hanno fatto le Donne in quello studio? Tremenda proprio. Tutte lì ad atteggiarsi a strafAighe che ne sanno sempre ...

