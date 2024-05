Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 6 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lungi da me difendere quei carciofi che siedono nel parterre maschile di, sia benro. Ma oggi che figura PESSIMA hanno fatto lein quello studio? Tremenda proprio. Tutte lì ad atteggiarsi a strafAighe che ne sanno sempre una in più delle altre e/o che non si fanno mettere i piedi in testa da certi omuncoli che hanno di fronte, e poi si comportano in modo uguale se non ancora più discutibile. Un successone, oh. La peggiore? Quell’Elisa che corteggia Ernesto Russo. Cioè, capiamoci: lui è ALLUCINANTE, totalmente ineducato, spesso arrogante e sempre indelicato. Oggi si lamentava di quella Sabrina che, dopo essere scesa per lui e averci trascorso insieme giusto il tempo di una colazione, si stava già tirando indietro perché – dopo non averlo praticamente mai sentito per tutta la settimana – quando ...