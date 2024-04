Femminicidi - rapporto Amnesty | 97 donne uccis - 64 da partner o ex

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Si sono verificati 97 omicidi diin episodi di violenza domestica e di queste, 64 sono statee dai loroattuali o ex. Lo rilevaInternational, riguardo all'Italia, nel2023-2024. "Sono state proposte misure di protezione rafforzate per prevenire le aggressioni, anche in risposta all’ione di una giovane donna da

(Adnkronos) – Si sono verificati 97 omicidi di donne in episodi di violenza domestica e di queste, 64 sono state uccise dai loro partner attuali o ex. Lo rileva Amnesty International, riguardo all'Italia, nel rapporto 2023-2024. "Sono state proposte misure di protezione rafforzate per prevenire le ... (webmagazine24)

amnesty international ammonisce l’Italia per manganelli e lacrimogeni usati in piazza - amnesty International condanna l'"uso sproporzionato e non necessario della forza" da parte delle forze dell'ordine nella gestione di diverse recenti manifestazioni di piazza ...dire

Bonetti (amnesty): "2023 anno terribile per i diritti umani in tutto il mondo" - "E' un mondo in cui non ritroviamo i valori fondanti dell'umanità sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti umani" ...lagazzettadelmezzogiorno

‘Neonazista nell’anima’ è un’interpretazione psicologica per me: cosa penso del caso Meloni-Canfora - L’interpretazione, che rappresentava il suo punto di vista, serviva a rendere coscienti gli studenti del fatto che quella candidata cercava di solleticare l’inconscio collettivo del popolo per ...ilfattoquotidiano