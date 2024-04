Femminicidi - Amnesty International | 97 donne uccise in Itali - di cui 64 da partner o ex

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’anno scorso ina si sono verificati 97 omicidi diin episodi di violenza domestica e di queste 64 sono statedai loroattuali o ex. È quanto emerge dal rapporto 2023-2024 pubblicato da. “Sono state proposte misure di protezione rafforzate per prevenire le aggressioni, anche in risposta all’uccisione di una giovane donna da parte del suo ex fidanzato a novembre, nella provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia”, si legge nella parte della relazione dedicata all’a. “A dicembre, dopo la visita effettuata a giugno, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha criticato la carenza di rifugi per levittime di violenza di genere e la scarsità di fondi per chi fornisce loro ...