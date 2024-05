Ubs torna all' utile - nel trimestre a 1,8 miliardi dollari

(Di martedì 7 maggio 2024) Ubs batte le stime eindopo due trimestri in perdita in seguito all'integrazione del Credit Suisse. Nel primoil gruppo svizzero segna undi 1,8di. I ricavi sono saliti a 12,74didai10,86didel quartodel 2023. Il coefficiente patrimoniale Cet1 della banca, sale al 14,8% dal 14,4% delprecedente. "Poco più di un anno fa ci è stato chiesto di svolgere un ruolo cruciale nella stabilizzazione del sistema finanziario svizzero e globale attraverso l'acquisizione di Credit Suisse e stiamo mantenendo i nostri impegni", sottolinea in una nota il ceo, Sergio Ermotti. "Questo ...

Unicredit, utile netto dei primi 3 mesi 2024 in crescita del 24% sul 2023: è il tredicesimo trimestre consecutivo in rialzo - Unicredit, utile netto dei primi 3 mesi 2024 in crescita del 24% sul 2023: è il tredicesimo trimestre consecutivo in rialzo - Nel primo trimestre 2024 l'utile netto è stato di 2,6 miliardi con 6,2 miliardi di ricavi netti. Guidance sull'utile netto per il FY24 aumentata ad oltre 8,5 miliardi ...

UniCredit: alza guidance 2024 su utile e distribuzione, risultato oltre 8,5 mld (RCO) - UniCredit: alza guidance 2024 su utile e distribuzione, risultato oltre 8,5 mld (RCO) - Quest'anno la banca prevede ora di registrare un utile 'superiore a 8,5 miliardi' mentre in precedenza stimava un risultato 'sostanzialmente in linea con il 2023', quando era stato di 8,6 miliardi.