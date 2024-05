Unicredit batte le stime - utile trimestre a 2,6 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)archivia il primocon undi 2,6di euro, in crescita di circa il 24% rispetto al pari periodo del 2023.Il dato è sopra leche prevedevano 2,1. I ricavi netti sono pari a 6,3, in crescita del 7 per cento. E' "una crescita redditizia di qualità per il tredicesimoconsecutivo", evidenzia la banca in una nota. "Continueremo a dimostrare una redditività strutturale elevata in modo sostenibile e ritorni per gli azionisti tra i migliori nel settore in contesti macroeconomici mutevoli" commenta il ceo Andrea Orcel. "Siamo focalizzati in maniera irremovibile sulla costruzione del futuro e sul raggiungimento delle nostre ambizioni per tutti gli stakeholder" aggiunge Orcel.