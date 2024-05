Domiciliari per Toti - i dubbi tecnici di Nordio | Sono perplesso dai tempi della misura cautelare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 7 maggio 2024) Perplessità sullae presunzione di innocenza. Gli arrestiscattati questa mattina per Giovannicon l’accusa di corruzione, lasciano “” il ministroGiustizia ed ex magistrato Carlo. “Ero a Napoli, ho saputo di questa cosa in automobile, non conosco gli atti e da garantista penso sempre alla presunzione di innocenza”, premette il Guardasigilli parlando a margine degli Stati Generali dei commercialisti. Arresti perPoi, in punta di diritto, da toga di lungo corso, e con la consueta franchezzaavanzasul provvedimento adottato per il governatore ...