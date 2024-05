Le intercettazioni dell’inchiesta di Genova Toti a Spinelli | La pratica di tuo figlio è ok - ora abbiamo bisogno di una mano per le elezioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – “Ladi tuoè ok” diceva Giovanniad Aldo, al quale in cambio chiedeva “una” in vista delle. Sono alcune delleritenute significative dagli inquirenti nell’inchiesta di. Una, in particolare, del 15 febbraio 2023. "Guarda cherisolto il problema a tuosul piano casa a Celle...ora facciamo la, si può costruire...l'risolto stamattina, quando mi inviti in barca? Che...così parliamo un po' ora che ci sono le, c'abbiamdi una". "In alcuni casi - scrive la gip - era lo stesso...

