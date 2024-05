Chiariello | È un film già visto - nulla di nuovo sotto il cielo di Napol - in questo caso di Udine

L'editoriale di Chiariello: "I tifosi non meritano questo supplizio, ADL chiamato alla scelta più difficile" - L'editoriale di chiariello: "I tifosi non meritano questo supplizio, ADL chiamato alla scelta più difficile" - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto chiariello ha commentato l'1-1 del Napoli a Udine nel suo editoriale.

L'editoriale di Chiariello: "Senza i 10 punti buttati ultimamente eravamo in zona Champions! De Laurentiis, arriva l'estate della verità" - L'editoriale di chiariello: "Senza i 10 punti buttati ultimamente eravamo in zona Champions! De Laurentiis, arriva l'estate della verità" - Ultime notizie Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale di Umberto chiariello, dopo Udinese-Napoli 1-1 a Canale 21, nel corso di Campania Sport: "È un film già visto, nulla di nuovo sotto ...

Film Napoli, il regista Bosello: "Lavoriamo ad una serie sullo scudetto e una su Maradona!" - film Napoli, il regista Bosello: "Lavoriamo ad una serie sullo scudetto e una su Maradona!" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto chiariello, è intervenuto Andrea Bosello, regista del film 'Sarò Con Te': "Le persone che hanno partecipato al film ‘Sarò con te’ ...