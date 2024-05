Terremoto a Napoli oggi | nuovo sciame sismico a Pozzuoli

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei , in provincia di Napoli , la più forte di magnitudo 3.2: è in corso l'ennesimo sciame sismico , gente in strada

Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, 61 scosse di terremoto in 11 ore - sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, 61 scosse di terremoto in 11 ore - Il Comune di Pozzuoli, che sta costantemente aggiornando i cittadini, ha reso noto che dalla mezzanotte alle ore 11 di oggi sono 61 le scosse che si sono ...

