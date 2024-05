(Di martedì 7 maggio 2024)(Palermo), 6 mag. (Adnkronos) - Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso, a, i treche si trovano nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo non riescono più a respirare. Sono intossicati. Restano intrappolati dalledi idrogeno di solforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione. Danno l'allarme. Altri due colleghi entrano nella vasca di acque reflue, ma restano intrappolati anche loro. Un sesto scende nella vasca per dare una mano, ma perde i sensi anche lui. Il bilancio è tragico: cinquee il sestoo in coma profondo. E' accaduto sulla Strada Statale , a poca distanza dalla casa vitivincola Corvo di Salaparuta, che però è estranea a ...

Sono cinque i morti intossicati nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia , nel Palermitano , dove una squadra di operai stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap. I sopravvissuti sono quattro, di cui uno ricoverato in ospedale ...

Il commento / La cultura delle…" - Il commento / La cultura delle…" - Di cosa parliamo quando parliamo di infortuni sul lavoro Di tragedie, spesso, e di vite spezzate. Di morti fortuite o di incidenti colpevoli, di negligenze o di fatalità… Leggi ...

Strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Strage di operai a casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso, a casteldaccia, i tre operai che si trovano nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti ...

Morti per aver respirato idrogeno solfarato, tra i deceduti anche un alcamese - Morti per aver respirato idrogeno solfarato, tra i deceduti anche un alcamese - Sotto il manto della statale 113, a pochi metri dalla cantina vinicola della Duca di Salaparuta, i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di cinque operai. Sono morti per ... fognaria della zona ...