Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia - nel Palermitano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sonointossicati nella strage sul lavoro avvenuta a, nel, dove una squadra distava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap. I sopravvissuti sono quattro, di cui uno ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Un lavoratore rimasto illeso all'Adnkronos ha detto: "All’improvviso ho sentito i miei colleghi che gridavano, e ho dato subito l’allarme. Mi sento un miracolato. Sono sotto choc. Non voglio dire altro”.

