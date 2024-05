Strage di operai a Casteldaccia - 5 morti per esalazioni nelle fogne

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso, a, i treche si trovano nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo non riescono più a respirare. Sono intossicati. Restano intrappolati dalledi idrogeno di solforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione. Danno l'allarme.

