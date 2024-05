Strage di Casteldaccia - da contratto gli operai non avrebbero dovuto scendere sotto terra In Sicilia lo sciopero degli edili

Giuseppe La Barbera , 28 anni, era diventato papà per la seconda volta pochi giorni prima della tragedia. Il 28enne si è calato nella fognatura per aiutare i colleghi che avevano accusato un malore. Lascia la giovane moglie, con la quale si era ...

Dopo la morte di cinque operai a Casteldaccia , con un sesto che resta in gravissime condizioni, ci si interroga sull’ennesima Strage sul lavoro in Italia. Le vittime sono morte in un ambiente saturo di gas, prodotto di fermentazione dei liquami la ...

Le morti sul lavoro vanno affrontate come stragi di uno Stato privatizzato e corrotto - Le morti sul lavoro vanno affrontate come stragi di uno Stato privatizzato e corrotto - A casteldaccia di Palermo, cinque lavoratori impegnati nella manutenzione delle fognature hanno fatto la morte del topo. Il primo di loro probabilmente è stato soffocato da esalazioni di gas solforoso ...