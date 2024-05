Strage di Casteldaccia - nel contratto gli operai non dovevano scendere L’indagine per omicidio colposo | l’ipotesi della paratia da non aprire

(Di martedì 7 maggio 2024) Non sarebbero dovutiall’internostazione di sollevamento i cinquemorti ieri, lunedì 6 maggio, a, in provincia di Palermo, durante la manutenzionerete fognaria. Ildi appalto stipulato con Amap, la municipalizzata che aveva affidato i lavori alla Quadrifoglio group, prevedeva che l’aspirazione dei liquami avvenisse dalla superficie attraverso un autospurgo e che il personale non scendesse sotto terra. Se confermata, questa ricostruzione spiegherebbe perché nessuna delle vittime indossava la mascherina né aveva il gas alert, un apparecchio che misura la concentrazione dell’idrogeno solforato, lo stesso gas che ha ucciso i cinque. Non è chiaro dunque perché i cinque siano scesi all’interno ...

Operai morti a Casteldaccia, non era previsto scendere sotto terra - Operai morti a casteldaccia, non era previsto scendere sotto terra - Non sarebbero dovuti scendere all’interno della stazione di sollevamento i cinque operai morti ieri a casteldaccia durante la manutenzione della rete fognaria. Il contratto di appalto stipulato con ...

Strage Casteldaccia, ecco perché gli operai non avevano mascherine o rilevatori di gas: secondo contratto non dovevano andare sotto terra - Strage casteldaccia, ecco perché gli operai non avevano mascherine o rilevatori di gas: secondo contratto non dovevano andare sotto terra - I cinque operai morti a casteldaccia non dovevano scendere sotto terra, secondo il contratto stipulato dalla municipalizzata e la loro ditta.

Strage di Casteldaccia, da contratto gli operai non avrebbero dovuto scendere sotto terra. In Sicilia lo sciopero degli edili - Strage di casteldaccia, da contratto gli operai non avrebbero dovuto scendere sotto terra. In Sicilia lo sciopero degli edili - Lotta tra la vita e la morte, Domenico Viola, 62 anni, uno dei superstiti della strage avvenuta lunedì a casteldaccia, nel palermitano, costata la vita a 5 operai. “Le condizioni sono gravissime per i ...