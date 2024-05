Violenza in campo in una partita di Prima categoria nel Casertano | arbitro e guardalinee aggrediti Tre giocatori in ospedale

(Di domenica 5 maggio 2024) Un triplice fischio arrivato, con violenze ina Casepesenna, in provincia di Caserta. Il match è quello di, valevole per i playoff, tra la squadra locale e il Mondragone City. Una rissa esplosa quando il direttore di gara decide di annullare il gol del 2 a 0 al Casapesenna con alcunidella squadra di casa che hanno aggredito ilche aveva alzato la bandierina per invalidare la rete. Unache si è poi allargata anche agli arbitri con gli atleti del Mondragone che hanno tentato di difenderli ma anche loro sono stati colpiti. Si è quindi scatenata una rissa e sulsono intervenuti i carabinieri e la polizia e, alla fine, tredel Mondragone sono ...

Alle ore 13.00 è in programma il calcio d’inizio di Inter-Verona Primavera , sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato. Nerazzurri ancora con l’obiettivo di mantenere ben saldo il primo posto nella regular season, con la Roma seconda a tre punti di distanza. Di seguito le scelte ... Continua a leggere>>

Campionato PRIMAVERA 2, match tra Napoli e Ascoli . Ore 14:30, le squadre scendono sul terreno di gioco per eseguire il riscaldamento . Calcio d’inizio previsto alle ore 15. Napoli Ascoli Campionato PRIMAVERA 2, le formazioni ufficiali Napoli :(in attesa) Ascoli : (in attesa) Buon pomeriggio cari ... Continua a leggere>>

Gol annullato, rissa in campo contro arbitri e guardalinee: 3 giocatori in ospedale - Violenze in campo tra giocatori e partita sospesa a Casapesenna nel match di play off del campionato di prima categoria tra la squadra locale e il Mondragone City. A scatenare la rissa il ... Continua a leggere>>

Rissa in campo nel Casertano, tre giocatori in ospedale - Violenze in campo tra giocatori e partita sospesa a Casapesenna (Caserta) nel match di play off del campionato di prima categoria tra la squadra locale e il Mondragone City. (ANSA) ... Continua a leggere>>

La singolare festa in campo dei tifosi del Birmingham che retrocede per la prima volta in 29 anni - Non si sono persi d’animo i tifosi del Birmingham, nonostante la squadra sia stata retrocessa in terza divisione inglese per la prima volta dal 1995. La vittoria per 1-0 nella sfida casalinga contro i ... Continua a leggere>>