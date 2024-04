Ritorna in campo anche la seconda categoria L’Ostra ha un solo punto di margine | nel girone D tre squadre in appena due punti

(Di sabato 6 aprile 2024) Riprende dopo la sosta lacon una lotta apertissima per la vittoria del campionato nei gironi C e D. Soltanto undi vantaggio nel C persull’Argignano, mentre è ancora più accesa la battaglia nel gruppo D dove guida al momento l’FC Osimo, ma dietro ci sono a unsia il Loreto che il San Biagio. Il Colle 2006, mai vittorioso, nelD è già retrocesso matematicamente. Tutti i match sono in programma oggi, non ci sono posticipi a domani: col cambio d’orario della settimana scorsa, il calcio d’inizio è fissato ora alle 16 ma ci sono variazioni su alcuni campi. Questa classifica attuale e il programma della ventiseiesima giornata (di trenta) della stagione regolare.C. Classifica. Ostra Calcio 53; ...

Augero Ritorna in campo, sfiderà Balotelli e Fabregas per soldi: in palio c’è un milione di dollari - Dal 5 al 10 giugno negli Stati Uniti, Sergio Aguero parteciperà ad un torneo a 48 squadre 7 contro 7. In palio un montepremi da capogiro, 1 milione di dollari. Tra chi ha già confermato la propria ...fanpage

La Juve non molla Zirkzee: il pianto anti Milan (e Premier) di Giuntoli - La Juventus Ritorna all’assalto di Zirkzee: il piano di Giuntoli per mettere le mani sull’attaccante olandese e beffare la concorrenza Finale di stagione da vivere tra emozioni forti in campo, per la ...calciomercato

Benevento, Ritorna l’acqua. Gesesa: ‘Per il ripristino del normale flusso ci vorranno alcune ore’ - Le squadre di Gesesa sono tutte in campo e resteranno operative anche nelle ore serali e notturne. In caso di problemi – conclude la nota – i Cittadini potranno effettuare le rispettive segnalazioni ...ntr24.tv