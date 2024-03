Samuel L Jackson e Vincent Cassel si confrontano in Damaged | un nuovo thriller del regista di Breaking Bad

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lionsgate ha rilasciato il trailer emozionante di “”, uncrime-noir che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Diretto da Terry McDonough, noto per il suo lavoro su “Bad” e “Killing Eve”, il film è previsto per l’uscita nelle sale, on demand e digitali il 12 aprile 2024. Trailer di “”: UnCrime-Noir conL.Il film segue la storia di un detective della polizia di Chicago, interpretato daL., che viene richiamato in azione quando un serial killer emerge in Scozia. La trama si infittisce quando i crimini del serial killer sembrano collegarsi a casi su cui il detective aveva indagato anni prima, ...