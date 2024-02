Jaafar Jackson nei panni dello zio | somiglianza “Thriller“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alcune persone a Los Angeles probabilmente avranno avuto un “dejavù“ in questi giorni, pensando di aver visto Michaelandare in giro. In realtà, come riporta il sito Tmz, si tratta di un caso diquasi incredibile tra il defunto re del pop e il nipote,(nella foto in alto), che sta girando il prossimo film biografico di MJ, Michael e che è stato avvistato – e fotografato – sul set in esterna nel quartiere di Encino. Guardando le immagini appare davvero sorprendente quantoassomigli a Jacko morto nel 2009 a soli 50 anni,esaltata da trucco e indumenti di scena. In alcune foto, ottenute da Tmz,è sul set con indosso la famosa giacca rossa di MJ accanto a un’enorme pubblicità che promuove l’album della superstar ...