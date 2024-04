Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “diè davvero l’unica?”. È questo il messaggio del video provocatorio con cui Legambiente lancia la sua campagna Apnea Against Pollution. Un’iniziativa per sensibilizzare – ancora una volta – l’opinione pubblica sul tema dell’atmosferico in Italia. Protagonista del video, l’ex primatista mondiale di apnea, oggi medico e coach sportivo,che si è immerso all’interno di un cubo trasparente contenente il peggior livello di smog registrato lo scorso febbraio a Milano (118 µg/mc3 di PM2.5), ventiquattro volte oltre il limite raccomandato dall’Organizzazione Mondiale(OMS). Il messaggio è: trovare soluzioni per tornare abene è necessario e ...