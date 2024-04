La musica è un’esperienza che coinvolge tutto il corpo dal cuore allo stomaco | lo studio che potrebbe migliorare la salute mentale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unodell’Università di Tokyo ha scoperto che l’ascolto dellarebbeil; lopubblicato sulla rivista iScience ha infatti scoperto come ascoltareche piace stimoli ile lo, mentre melodie che generano ansia siano associate per di più alla testa. Lacome esperienza atondo: lodell’università di Tokyo pubblicato su iScience Sembra proprio che lanon sia un atto statico e relativo al solo apparato uditivo ma, anzi, pare che l’azione coinvolgail. I suoni che piacciono si associano a sentimenti positivi e sembra siano percepiti da ...

La cantante Mate torna con il singolo “Big Mama” - Un'esperienza musicale avvolgente e multisensoriale che non lascia indifferenti: Mate torna in radio e in streaming con il singolo "Big Mama".corrierenazionale

La musica che ci piace si sente nel cuore e nello stomaco - La musica non si ascolta solo con le orecchie, ma è un’esperienza che coinvolge tutto il corpo: quella che ci piace e che stimola sentimenti positivi come calma e soddisfazione viene percepita sopratt ...ansa

Settore IT: pur di imparare un lavoro, i giovani si candidano senza esperienza - Cresce il trend di persone che si propongono per lavori nel settore IT senza esperienza pregressa ma desiderose di mettersi in gioco ...bitmat