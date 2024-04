Arte e digitale | al via installazione Flower Up di Ponzi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Al viaUp, l'di Emilianoper l'edizione 2024 della Milano Design Week che uniscee innovazione, combinando elementi fisici e strutture digitali. Dal 15 fino al 21 aprile l'sarà presente in via Statuto 2, nel cuore di Brera. All'interno dell'opera i visitatori si trovano coinvolti su più livelli,e fisico. Il percorso inizia, superato un grande portale di ingresso, con un'di petali di fiori ai lati di un tunnel immersivo che porta verso l'area esterna, dove è presente il 'Giardino delle meraviglie'. L'esperienza passa così dal pianoa quello reale, con una scultura che rappresenta un albero con fiori e petali colorati al centro dello spazio. "Il visual ...

