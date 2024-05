Boeing pronta a lanciare Starliner | a che ora è previsto il decollo A bordo due veterani Nasa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 – Conto alla rovescia:gli astronauti della prima capsula spaziale. Ilquesta notte dalla base di Cape Canaveral, in Florida. La missione spaziale arriva in un momento molto complicato per il colosso, dopo i gravi problemi di sicurezza agli aerei. Così, dopo la Crew Dragon della SpaceX, lapotrà diventare il secondo mezzo americano per il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale, con conseguenze che potrebbero farsi sentire anche sulla programmazione dei voli di astronauti dellasulle navette russe Soyuz. Il lancio èalle 4,34 italiane del 7 maggio. È stata chiamata Calypso, come la nave simbolo delle esplorazioni di ...