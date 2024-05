Fallisce il lancio di Starliner | la navicella Boeing che doveva portare due astronauti nello Spazio

(Di martedì 7 maggio 2024) La missione è stata rimandata per colpa di un'anomalia a una valvola del razzo Atlas V. Il prossimopotrebbe avvenire venerdì. Quello dellaè solo l'ultimo dei guai dell'azienda aeronautica americana. Non è ancora chiaro quando verrà riprogrammato il

Ancora un ritardo per la navicella Starliner di Boeing, stavolta a causa di un'anomalia del secondo stadio del lanciatore Atlas V. È uno dei razzi più affidabili di sempre, ma è la prima volta che viene utilizzato per il lancio di un equipaggio ...

Boeing, lancio navicella spaziale Starliner rinviato per problemi tecnici - Boeing, lancio navicella spaziale starliner rinviato per problemi tecnici - Decollo rinviato, si ritenta il lancio in orbita "non prima del 10 maggio" fa sapere la Nasa. Ennesimo tentativo fallito in seguito ad un problema tecnico nella navicella starliner, sviluppata dalla B ...

Salta il lancio di Starliner: un problema al razzo Atlas V costringe al rinvio della missione - Salta il lancio di starliner: un problema al razzo Atlas V costringe al rinvio della missione - Ancora un ritardo per la navicella starliner di Boeing, stavolta a causa di un'anomalia del secondo stadio del lanciatore Atlas V. È uno dei razzi più affidabili di sempre, ma è la prima volta che vie ...

Boeing, un altro nulla di fatto: annullato il lancio verso la SSI - Boeing, un altro nulla di fatto: annullato il lancio verso la SSI - Boeing annulla il primo lancio dello starliner con equipaggio verso la stazione spaziale a causa di problemi alla valvola dell'ossigeno ...