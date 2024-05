Riforma della riscossione - con la rateizzazione allungata il gettito diminuisce fino a 411 milioni l’anno nel 2030

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Entra nel vivo questa settimana, nella commissione FinanzeCamera, l’esame del decreto legislativo diapprovato dal consiglio dei ministri a marzo. Quello che prepara il terreno per lo svuotamento del famigerato magazzino fiscale da 1.200 miliardi accumulato dopo il 2000 e concede a tutti i contribuenti che non hanno versato il dovuto un allungamento delle attuali rateizzazioni. In attesa delle audizioni sul provvedimento, la relazione tecnica aiuta a capire le conseguenze per le casse pubbliche nel medio termine: aumentare le rate (oggi al massimo 72, tranne che in casi straordinari di “comprovata e grave situazione di difficoltà“) significa diminuirne l’importo, per cui l’erario nei prossimi dieci anni ci perderà. Cosa succederà dopo? In teoria il buco dovrebbe chiudersi, in pratica ...