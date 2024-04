Indeboliscono la lotta all’evasione La Corte dei Conti boccia il decreto che riduce le sanzioni e la riforma della riscossione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il presunto “record nella“? Dipende da rottamazioni e pace fiscale, che nulla hanno a che vedere con la capacità dell’Agenzia delle Entrate di far emergere basi imponibili e imposte non dichiarate. Gli ultimi decreti attuatividelega fiscale varati dal governo Meloni? “Non pienamente coerenti con l’esigenza di indurre una maggiore tax compliance”. Ladeicoglie l’occasione dell’audizione sul Documento di economia e finanza perre su tutta la linea le ultime mosse dell’esecutivo in materia di fisco. Il provvedimento sulleamministrative e penali, già criticato dagli addetti ai lavori perché rende più conveniente non pagare le imposte, secondo il presidente Guido Carlino rischia “di indebolire la deterrenza che ...