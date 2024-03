La Riforma della riscossione | nuovi criteri per decongestionare i debiti non riscuotibili

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nell’ambitofiscale, il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale. Il nuovo decreto prevede per l’Agenzia delle Entrate-(AdER) una pianificazione annuale, volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notificacartella di pagamento e degli atti interruttiviprescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero. Il nuovo testo introduce il “discarico automatico” dei ruoli dopo 5 anni dal loro affidamento Il testo introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli ...