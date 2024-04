Rugby femminile | Stevanin “Dobbiamo cercare di avere più possesso”

(Di martedì 9 aprile 2024) La vittoria a Dublino contro l’Irlanda ha creato grande entusiasmo attorno alla nazionaledi, impegnata nel Sei Nazioni 2024. Ora, però, sarà la volta di una sfida durissima contro la Francia, con la consapevolezza che serve fare un altro salto di qualità per poter competere contro le transalpine. Come sa bene Emma, apertura e centro dell’Italia, che fa il punto alla vigilia della sfida contro la Francia. “Sappiamo che seguendo il nostro processo di gioco riusciamo a ottenere dei risultati. Allo stesso modo, siamo consapevoli del fatto che ci siano tante cose da migliorare. I margini sono ampi, più lavoriamo insieme più le cose migliorano sia a livello individuale che di gruppo.dipiù, attaccare di più e gestire ...

