Pazienza | “Dobbiamo cercare di fare qualcosa di più”

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Arriviamo alla partita con qualche assenza, ma sicuri della qualità di chi andrà in campo. Non è stata una settimana semplice, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire e mi aspetto una grandissima prestazione”. Così Michelealla vigilia del match contro l’Audace Cerignola, valido per la ventinovesima giornata di Serie C (girone C). Nelle scorse ore, la squadra ha ricevuto la visita del presidente Angelo Antonio D’Agostino: “E’ stata costruttiva – afferma– Nel calcio gli investimenti vengono fatti per i risultati e anche il mio operato viene giudicato per i risultati. Alcune disattenzioni ci stanno condizionando. Saranno tanti i tifosi che ci seguiranno, come sempre del resto. Affronteremo una squadra di qualità con pedine che sanno determinare vantaggi.rimanere concentrati ...