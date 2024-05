Real Madrid - Ancelotti | Bayern fort - ma per noi può essere una serata magica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) L’allenatore delCarloha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro ilMonaco: “Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità per raggiungere nuovamente una finale. Tenendo conto delle difficoltà, che sono tante“. Sul confronto tra le due squadre ha aggiunto: “Come club sono simili, hanno una grande storia e tanti successi. Penso che ci rispettiamo come è giusto che sia. Devecosì. Dobbiamo rispettare gli avversari perché all’andata hanno fatto molto bene e meglio di noi. Hanno giocatori con molta esperienza nel club. Se ci saranno i supplementari, ce li giocheremo“. L’ex Milan non teme gli eccessi dell’euforia dopo la vittoria nella Liga: “Siamo emozionatissimi perché potrebbe ...