Rai - sciopero a metà Tg1 e Tg2 regolarmente in ond - il Tg3 in forma ridotta

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – Il Tg1 delle ore 20 è andatoin onda, seppur con un minutaggio leggermente ridotto, nonostante loindetto dall’Usigrai. Il telegiornale della rete ammiraglia Rai, condotto in questa edizione da Laura Chimenti, ha aperto con un servizio sulla strage di Casteldaccia, dove hanno perso la vita cinque operai intossicati mentre lavoravano nelle fogne. Diversi i servizi successivi che hanno riguardato, tra gli altri, la visita in Francia del presidente cinese Xi-Jinping, l’intervento del presidente Sergio Mattarella alle Nazioni Unite a New York, la cronaca con l’omicidio di Varese, lo sport e il cinema. Anche il Tg2 è andato in onda, condotto da Maurizio Martinelli. Alla fine di entrambi i telegiornali sono stati letti il comunicato dell’Usigrai sullo ...

