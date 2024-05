(Di lunedì 6 maggio 2024) Oggi, lunedì 6 maggio, nonostante loindetto daidell’Usigrai, le edizioni dell’ora di pranzo del Tg1 e del Tg2 sono andate income se niente fosse ricorrendo ai (pochi)che non hanno aderito alla protesta, in particolare quelli iscritti al neonatodi, l’Unirai LEGGI ANCHE Perché iRai sono in. Secondo l’Usigrai –di gran lunga maggioritario all’interno della Tv di Stato – si è trattato di un vero e proprio tentativo diggio delloe i direttori di Tg1 e Tg2 hanno così mostrato un “spirito anti-sindacale”. Nelle edizioni delle 13.30 del Tg1 e delle 13 del Tg2 – osserva la sigla – ...

Solo il rumore dell’elicottero e dei mezzi lungo la strada: la terza tappa del Giro d’Italia sta andando in onda in diretta su Rai 2 senza voce. Non si sente infatti la telecronaca del trio composto da Francesco Pancani, Davide Cassani e Fabio ...

In una giornata segnata dallo sciopero dei giornalisti Rai, indetto dal sindacato Usigrai , i telegiornali Tg1 e Tg2 - così come quelli Rainews - sono andati in onda ...

Roma, 6 maggio 2024 – Scontro duro fra il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e l’ azienda nel giorno di Sciopero proclamato dalla rappresentanza sindacale interna (non l’unica) della Radio televisione italiana. Non bastassero le ...

Rai, il sindacato di destra boicotta lo sciopero dei giornalisti: Tg1 e Tg2 vanno in onda (quasi) regolarmente - Rai, il sindacato di destra boicotta lo sciopero dei giornalisti: Tg1 e Tg2 vanno in onda (quasi) regolarmente - Secondo l’Usigrai – sindacato di gran lunga maggioritario all’interno della Tv di Stato – si è trattato di un vero e proprio tentativo di boicottaggio dello sciopero e i direttori di Tg1 e Tg2 hanno ...

Sciopero Rai, Usigrai attacca TG1 e TG2: «Hanno ingannato i cittadini per mascherare il fallimento del boicottaggio» - sciopero Rai, Usigrai attacca TG1 e TG2: «Hanno ingannato i cittadini per mascherare il fallimento del boicottaggio» - Lo sciopero di oggi in Rai è ancora tema di forte tensione tra Usigrai e i vertici dell’azienda pubblica. Il motivo TG1 e TG2 hanno aderito parzialmente allo sciopero, mantenendo quasi intatte nel mi ...

Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Oggi 6 maggio è il giorno dello sciopero dei giornalisti Rai: durante la mobilitazione, indetta dall'Usigrai, il Tg2 delle 13 e il Tg1 delle 13.30 sono andati in onda, anche se in forma ridotta di una ...