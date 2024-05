Radio Deejay Party - da Emma ai The Kolors E poi Bob Sinclair Date e info

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 7 maggio 2024) Torna a Milano, all’Arco della Pace il: daai Thema non solo. E poi la disco con Bob… Manca solo un mese aLIKE A2024, l’attesa grande festa diche sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Dopo il sold out già registrato per la serata “” di sabato 8 giugno rimangono su Ticketone.it le ultime disponibilità per la serata “Dance Night” di domenica 9 giugno e oggi, lunedì 6 maggio, si aprono le prevendite per gli Speakers’ ...