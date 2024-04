(Di sabato 6 aprile 2024), fratelli diversi. Lo racconta il primo a La Stampa a proposito del diverso modo che i due hanno di intedere la. Cosa non complicata da intuire ascoltando le emittenti delle quali sono rispettivamente a capo, M2o e: “Io sono nero e lui è blu. Non siamo il bianco e il nero, ma la suadiè un’altra rispetto alla mia, piùta rispetto alla musica. A un, dopo essere statoche l’aveva ribaltata, ero. Oggi M2o esono finalmente complementari. Io faccio unaun’altra, ma insieme stanno bene”. ...

Albertino parla di Linus: “La sua idea di radio non è la mia. A un certo punto a Deejay ero diventato quello strano” - "Noto personaggi sui social che si comportano da ragazzini anche se hanno un'età, a loro un soprannome starebbe bene" ...ilfattoquotidiano

Gigi D'Agostino, esce "Shadows of the night": il nuovo singolo dopo il successo a Sanremo - Gigi DAG, l'intervista ad Albertino: "Tanto affetto, Sanremo bellissimo" Ieri, giovedì 4 aprile, in un'intervista esclusiva su M2o, Gigi D'Agostino ad Albertino ha detto: "Bene, sto bene. Sanremo è ...torinotoday

Polizia Stradale, il commissario Onofrio Palilla dirigente a Caltanissetta - Si è insediato a Caltanissetta il nuovo dirigente della polizia Stradale. Si tratta del commissario Onofrio Palilla che, da anni e anni, è stato il dirigente del distaccamento della Stradale di ...agrigentonotizie