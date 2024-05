Quattro edili e un interinale | il dubbio che la squadra degli operai morti a Casteldaccia non avesse le competenze adatte

quattro operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operai o...

Quattro operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operai o è...

Il Signore degli Anelli, il cast dice addio a Bernard Hill: «Sei il nostro re» - Il Signore degli Anelli, il cast dice addio a Bernard Hill: «Sei il nostro re» - Il cast della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli ha tributato lo scomparso interprete di re Théoden ...

Strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Strage di operai a Casteldaccia, 5 morti per esalazioni nelle fogne - Due lavoratori sono morti per aiutare i colleghi in difficoltà, i vigili del fuoco: "Accanto ai corpi non abbiamo trovato maschere di protezione" Succede tutto in pochi attimi. All'improvviso, a Caste ...

Viabilità d’accesso al nuovo ponte bando entro maggio - Viabilità d’accesso al nuovo ponte bando entro maggio - La Provincia: «Documento prossimo alla pubblicazione» Imprenditori: «Speriamo nell’inizio lavori già quest’anno» ...