Quattro operai morti - vittime di esalazioni tossiche in una cisterna | due gravissimi

quattro operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operai o...

Sei operai intossicati nel Palermitano, tre sono gravi - Sei operai intossicati nel Palermitano, tre sono gravi - Grave incidente a Casteldaccia in un’azienda vinicola, la Vini Corvo. Sei operai sono rimasti intossicati durante dei lavori di manutenzione. Un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato f ...