(Di lunedì 6 maggio 2024)sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni in unache molto probabilmente contenevaa Casteldaccia.Uno...

Perugia , 28 marzo 2024 – Il forte Vento ha causato danni per tutta la giornata di oggi, 28 marzo, in varie zone del territorio umbro. Oltre a questo ci sono stati almeno due incendi di importanti dimensioni che hanno richiesto l’inter Vento dei ...

Palermo, quattro operai morti intossicati mentre lavorano in una cisterna di vino - Palermo, quattro operai morti intossicati mentre lavorano in una cisterna di vino - Quattro operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un ...

Palermo, sei operai intossicati mentre lavorano in una cisterna di vino: «Ci sono morti» - Palermo, sei operai intossicati mentre lavorano in una cisterna di vino: «Ci sono morti» - Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, ...

Lavori in un cisterna divino, sei operai intossicati nel Palermitano - Lavori in un cisterna divino, sei operai intossicati nel Palermitano - Sei operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcune manutenzioni in una cisterna che molto probabilmente conteneva vino a Casteldaccia. Un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, ...