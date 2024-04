Basket under 13 femminile Che brave le piccole della Feba Ora sotto con la Junior Nba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Grande soddisfazione in casaCivitanova per la stagione dell’13 allenata da coach Iris Ferazzoli. Dopo la bella cavalcata nel campionato, con l’approdo per la finale al titolo regionale sfumata contro Fossombrone, le biancoblù hanno preso parte alla Jr. Nba Fip13regionale. Anche qui si è registrato un bel cammino per le momine, comeMilwuakee Bucks, capaci di chiudere da imbattute nel girone. Ora le biancoblù sono attese dalla seconda fase dove cercheranno di confermarsi per provare a vincere il trofeo. L’avversaria di turno, in gara doppia, sarà il Cab Stamura – La Clippers arrivata dietro la capolista Fossombrone – La Lakers nell’altro girone, e sconfitta solo dalle forsempronesi. Ecco le ragazzesquadra civitanovese: Lorena Perrella, Nora ...