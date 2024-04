Basket - i quarti dei playoff Coach Scalabroni carica l’Attila Junior | | Saremo pronti per la Virtus Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Chiudiamo la regular season nel migliore dei modi: c’è entusiasmo, voglia di far bene e sappiamo che avremo un pubblico e un paese intero che ci spingeranno ai". È raggiante Nicola, allenatore deldi Porto Recanati, dopo la vittoria ottenuta contro la Stella Azzurra Viterbo (81-77), con la quale il suo team ha chiuso in prima posizione il girone Play In-Silver, valevole per il campionato di B Interregionale. Adesso ci sarà una sosta di due settimane, per poi ricominciare con ie tentare lì di centrare la promozione in B Nazionale. L’8 maggio i portorecanatesi affronteranno nella trasferta di gara-1 la, arrivata seconda nel girone Play In-Gold, per iniziare la serie ...