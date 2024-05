Quanti soldi guadagna Jonathan Milan con la vittoria al Giro d’Italia? Montepremi per il successo di tappa

(Di martedì 7 maggio 2024)ha vinto la quartadel2024. Il velocista friulano si è imposto in volata sul traguardo di Andora, sfruttando al meglio l’eccezionale lavoro del suo compagno di squadra Simone Consonni, eccellente ultimo uomo nel treno della Lidl-Trek. Il gruppo è rientrato su Filippo Ganna, il quale aveva attaccato su Capo Mele, quando mancavano 700 metri all’arrivo. Il 23enne ha regolato allo sprint l’australiano Kaden Groves, il tedesco Phil Bauhaus, l’olandese Olav Kooij e il belga Tim Merlier.ha così conquistato la quartastagionale (in precedenza aveva esultato alla Volta Valenciana e per due volte alla Tirreno-Adriatico), la nona in carriera e la seconda nella Corsa Rosa dopo quella dello scorso anno ...

