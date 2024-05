Questa sera alle 20 30 è già tempo di gara 2 Gema - riparti da difesa e rimbalzi Del Re | Fabriano sarà diversa

(Di lunedì 6 maggio 2024) La miglior versione stagionale delladal punto di vista difensivo, capace in1 del primo turno playoff di limitare a 54 punti segnati una squadra come la Ristopro, che normalmente di punti ne mette a referto in media 83 a, fa già parte del passato.20.30 i riflettori del PalaTerme si accenderanno nuovamente per il secondo capitolo di una serie che promette scintille, perché fra le fila marchigiane molti dei protagonisti più attesi hanno steccato, su tutti uno dei grandi ex, Simone Centanni, mentre i leoni termali hanno mostrato una dedizione e un’applicazione invidiabili: "Abbiamo però ancora margini di miglioramento – puntualizza coach Marco Del Re, tecnico rossoblù – Possiamo sicuramente affrontare con più lucidità e ...

