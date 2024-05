Stormy Daniels testimone chiave in aula contro Trump

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, oggi un ex presidente è comparso in un’aula di giustizia per rispondere di reati penali. Donald Trump deve fare ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Si è aperto a New York il processo che vede imputato il candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, nonché ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump , chiamato a rispondere di 34 capi di imputazione per la vicenda dei 130mila ...

Sarà che son quasi coetanei, ma Donald Trump e Joe Biden potrebbero avere più cose in comune del previsto. E così il soprannome che Trump ha coniato per l’avversario dem gli si è ritorto contro, dopo che la giornalista del New York Times Maggie ...

A New York si svolgono le ...

I sostenitori di Donald Trump hanno iniziato a indossare i pannolini e hanno anche un nuovo slogan: "i veri uomini indossano pannolini". La nuova, peculiare, mania è iniziata dopo che Trump è stato de ...

Il 6 maggio il giudice del processo penale di Donald Trump a New York ha avvertito l'ex presidente che rischia il carcere per le ripetute violazioni del divieto di attaccare verbalmente testimoni e gi ...