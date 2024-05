Processo Trump - in aula Stormy Daniels L’ex pornostar | Si presentò all’appuntamento in pigiama

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – E' arrivato il giorno del. Si tratta di un passaggio chiave del: a, infatti, sarà chiesto dei 130mila dollari ricevuti nel 2016 dall’allora avvocato personale del tycoon, Michael Cohen, per mantenere il silenzio su una relazione sessuale avuta dieci anni prima conpresidente Usa, per non compromettere al tempo la sua corsa alla Casa Bianca.è accusato di aver falsificato documenti finanziari per occultare il rimborso a Cohen che aveva pagato personalmente la. Lanell’di tribunale a Manhattan ha ricostruito il suo primo incontro con l'ex presidente in un torneo di golf di ...

Una storia di fondi elettorali ha portato, per la prima volta, un ex presidente degli Stati Uniti sul banco degli imputati. Donald Trump deve rispondere di falsa rendicontazione riguardo alle spese per la campagna del 2016: è accusato di aver ...

Inizia oggi a New York il processo a carico di Donald Trump , accusato di avere falsificato le sue dichiarazioni finanziarie nel 2016 per nascondere 130mila dollari pagati Stormy Daniels affinché tacesse sulla loro relazione.Continua a leggere

Sarà che son quasi coetanei, ma Donald Trump e Joe Biden potrebbero avere più cose in comune del previsto. E così il soprannome che Trump ha coniato per l’avversario dem gli si è ritorto contro, dopo che la giornalista del New York Times Maggie ...

Atriz pornô pivô de processo contra Trump começa a depor em tribunal - Atriz pornô pivô de processo contra Trump começa a depor em tribunal - A Promotoria afirma que Trump encobriu um pagamento de US$ 130 mil (equivalente a R$ 660 mil) para silenciar daniels durante a campanha de 2016 ...

Quei 45 secondi per immortalare Trump a processo - Quei 45 secondi per immortalare Trump a processo - Sono solo 10 i fotografi autorizzati ad entrare in aula per scattare foto al tycoon: tra poco tempo e poco spazio, spesso riuscire a realizzare lo scatto perfetto può essere un'impresa ...

Stormy Daniels testimone chiave in aula contro Trump - Stormy daniels testimone chiave in aula contro Trump - La pornostar Stormy daniels è entrata in aula come testimone chiave dell'udienza odierna del processo a Donald Trump, presente il tycoon. Trump si è voltato a guardarla al suo ingresso pornostar ...