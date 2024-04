Pestato da due ragazzini dopo un rimprovero a Treviso | il padre del 17enne arrestato lo invita a cena | «Perché ho detto sì»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) Ha accettato l’invito aa casa del ragazzo che l’ha picchiato Luca Gobbo, 50 anni, trevigiano che vive in Svizzera, preso a pugno e calci da due. Gobbo era intervenuto in vicolo Rialto per difendere una donna, che aveva rimproverato i dueimpennavano con le loro biciclette in una zona pedonale. I due hanno iniziato a offenderla, facendo anche un video con il cellulare. Quando Gobbo è intervenuto, i due ragazzi si sono accaniti contro di lui, picchiando anche mentre era terra e lanciandogli un bidone in testa. Sono intervenuti anche i poliziotti, che a loro volta si sono dovuti difendere da un paio di tentativi di aggressione dei. Il più grande dei due, un, è stato, il più giovane, un 15enne, è stato denunciato ...