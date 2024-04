Pomigliano d’Arco - 17enne pestato all’esterno di un locale | esplosi anche colpi di pistola

(Di domenica 21 aprile 2024) Movida violenta a. Ieri unincesurato è statocon una mazza in via Giacomo Leopardi.deidi. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari della stazione diintervengono L'articolo Teleclubitalia.

L’ Idrogeno verde potrebbe diventare un prezioso alleato nel processo di Decarbonizzazione del Paese e per raggiungere il traguardo emissioni Zero nette al 2040. L’ Idrogeno verde va impiegato in ... (ildenaro)

Pomigliano, mazzate in testa e colpi di pistola contro in 17enne in un bar - Non è grave. E' successo ieri sera, intorno alle 23, a Pomigliano d'Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano, ai ...ilmattino

Pomigliano d'Arco, picchiato con una mazza un 17enne: 4 punti di sutura - Pomigliano d’Arco- I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari della stazione di Pomigliano d’Arco sono intervenuti ieri sera alle ore 23:00 in via Giacomo Leopardi, nei ...marigliano

Aggressione a Pomigliano d’Arco: adolescente colpito con una mazza, indagini in corso - La comunità di Pomigliano d'Arco è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno alla vittima e alla sua famiglia, nella speranza che le indagini ...occhioche