Pedro Pascal | passato da quasi-abbandono a star di Hollywood

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 23 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Oggi,è uno degli attori più richiesti di, acclamato per il suo ruolo di padre protettivo in serie come The Mandalorian e The Last of Us. Ma la sua carriera non è sempre stata così rosea. In un’intervista con Entertainment Tonight,ha rivelato un momento buio in cui harinunciato alla recitazione. Un periodo difficile per“I primi 15 anni della mia carriera sono stati durissimi“, ha raccontato. “Non riuscivo a pagare l’affitto, non avevo soldi per le cure mediche, e mi ammalavo spesso. In un momento particolarmente critico, avevo meno di 7 dollari nel mio conto corrente.” Un salvataggio ...