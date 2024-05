Apple acquisisce Datakalab - startup parigina di intelligenza artificial - per potenziare la sua tecnologia AI

(Di giovedì 2 maggio 2024) È atteso chesveli una serie di funzionalità AI con iOS 18, che si prevede debutterà al WWDC 2024 il 10 giugno. Ci sono segnalazioni che alcune delle funzionalità AI in iOS 18 verranno eseguite localmente su un iPhone, il che significa che non ci … ?

apple, a Zurigo un laboratorio europeo che si occupa di AI - Da uno studio sui profili LinkedIn, si evince che apple ha reclutato decine di esperti in Intelligenza Artificiale che in precedenza lavoravano per Google, persone che sono state assunte per creare un ...

apple ha assunto numerosi esperti di IA di Google - Il colosso di Cupertino accoglie nel suo team una serie di esperti di intelligenza artificiale di spicco provenienti da Google.

apple: un team “segreto” in Europa per progettare la sua AI - Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, apple avrebbe formato una squadra “segreta ... che ha suggerito che la compagnia guidata da Tim Cook abbia acquisito due startup locali (FaceShift e Fashwell) ...

