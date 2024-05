Paola Ferrari sul marito Marco De Benedetti | Con me non si annoia mai

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)è legata alDeda oltre venticinque anni: la coppia ha due figli, Alessandro nato nel 1999 seguito l’anno successivo da Virginia, Oggi la giornalista sarà ospite della prima puntata della settimana de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk. Caterina Balivo. Nata nel 1960, inizia la sua carriera come modella per i fotoromanzi per poi approdare alla fine degli anni Settanta in Rai dove lavora come centralinista della trasmissione Portobello al fianco di Enzo Tortora. Successivamente si dedica allo sport collaborando ai programmi sportivi della Rai conducendo nel 1996 La Domenica Sportiva, mentre nel 2003 diventa la prima donna a condurre 90° Minuto,...